إليسا: أشعر بالخجل من بعض اللبنانيين

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على الأحداث الدائرة في لبنان عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر بأنها تشعر بالخجل من بعض اللبنانيين، إذ غرّدت إليسا

عبر موقع تويتر قائلة:"صرت بستحي من ناس بيحملوا نفس الجنسية تبعي، الجنسية اللبنانية".

يذكر أن الفنانة إليسا طرحت سابقًا ألبوم بعنوان "إلى كل اللي بيحبوني"، ويضم الألبوم على 16 أغنية أبرزهم: "نفسي أقوله"، "أنا وحيدة"، "حكايات"، "مريضة اهتمام"، "بينا نعشق"، "عالمخفي"، "وحشتوني".

وحقق الألبوم نسبة مبيعات عالية، ونال إعجاب الجمهور.