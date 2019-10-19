سيريناي ساريكايا تشتري سيارة فاخرة جديدة.. شاهدها وتعرف على سعرها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية سيريناي ساريكايا في أحدث ظهور لها بمنطقة كوروتشيشمه، حيث كانت تتضبع داخل متجر لمستلزمات المطبخ.

سيريناي بدت في «لوك» أسود مثير، وكانت على عجلة من أمرها، حيث رفضت الإجابة على أي من أسئلة الصحفين، مبررة ذلك بقولها: «أنا مستعجلة قليلاً.. سيأتيني ضيوف».

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أكثر ما لفت أنتباه فانز النجمة التركية هي سيارة الفنانة الجديدة التي كانت تنتظرها خارج المتجر، حيث اشترت سيريناي سيارة Volvo فاخرة يصل سعرها إلى 750 ألف ليرة.

من ناحية أخرى، بدأت سيريناي ساريكايا حالياً في عرض موسم جديد من مسرحيتها الاستعراضية «أليس في بلاد العجائب» التي تشارك في بطولتها أمام الفنان التركي شكرو اوزيلديز، انيس اريكان، و إيزجي مولا، وغيرهم.

على الجانب الشخصي، انفصلت سيريناي ساريكايا عن حبيبها، الفنان التركي كرم بورسين بعد علاقة عاطفية تجاوزت الـ3 سنوات، بينما لم يكشف الثنائي سبب قرراهما بالانفصال، في الوقت الذي نفى فيه النجمان أن يكون خلافهما بسبب الخيانة.