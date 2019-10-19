راغب علامة من ساحة الشهداء: لمحاسبة واقالة الوزراء الفاسدين

توافد عدد كبير من اللبنانيين من كل المناطق اللبنانية الى ساحة الشهداء في بيروت مطالبين بحقوقهم ورافضين للذل والظلم والفساد والسرقة وكل ممارسات الحكام والمسؤولين التي تعود بسلبياتها على المواطن الذي يكون هو الضحية الوحيدة وسط كل مكاسبهم.

من بين المتظاهرين برز وحود عدد كبير من النجوم والممثلين الرافضين للواقع الذي يعيشه لبنان، والطامحين لمستقبل افضل لهم ولأولادهم والاجيال التي ستأتي من بعدهم، كي لا يعيش اولادهم الذل الذي يعيشه المواطن اللبناني اليوم.

Advertisements

ابرز الحاضرين كان السوبرستار راغب علامة الذي شدد على ان الفنان هو مواطن في الدرجة الاولى، هو الذي اخذ على عاتقه اسعاد الناس وتأمين راحتهم والتعبير عما يعيشه المواطن، وهذا ليس بالحب فحسب انما على كافة الاصعدة، واكبر دليل على ذلك يوم غنى “طار البلد” منذ ١٠ اشهر وتعرّض يومها للانتقاد الا انه كان على دراية بان لبنان واصل الى هذه المرحلة ولا بد من ثورة تستخرجه من واقعه الاليم.

علامة اكد انه من اكثر المناهضين للفساد وللفاسدين وهو مع حق التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي خصوصا عندما يكون التحرك عفوي، الا انه في المقابل ضد اعمال الشغب والتكسير والاعتداء على الاملاك العامة والخاصة واشعال الاطارات وتسكير الطرقات، بل ان يكون التحرك سلمي لتصل الرسالة بشكل واضح.

وعما اذا كان يطالب باسقاط الحكومة، لفت راغب الى انه مع تعديل الحكومة وليس اسقاطها انما مع محاسبة واقالة الوزراء الفاسدين وبذلك يكون الرئيس سعد الحريري قد حقق مطالب اللبنانيين باقالة ومحاسبة الفاسدين.

هذا وسجل راغب عتبًا على مجلس النواب، خصوصًا ان مهمة هذا المجلس محاسبة الوزراء والفاسدين الا انه لا يقوم بواجباته وجلسات مجلس النواب تذهب دائما في منحى آخر بعيد عن المحاسبة ومحاربة الفساد.