منى أبو حمزة: مهمومةٌ على ابنتي.. وهذا ما قالته عن الفترة الصعبة بحياتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة بعيد ميلادها الـ 47، رغم أنها رفضت الحديث عن عمرها مكتفيةً بالإشارة إلى المراحل التي مرّت فيها خلال مسيرتها سواءً العائلية أو المهنية.

وكشفت أبو حمزة خلال لقائها مع "فوشيا" عن شعور البعض عندما يراها بأنها أصغر من عمرها في الفترة الحالية، متطرقةً للحديث عن فترة عصيبة مرّت بها بسبب زوجها وعملها.

ورغم نجاحها في تقديم برنامج "حديث البلد"، إلا أنها تغيب حاليًا عن تقديم البرامج معلقةً على ذلك، في الوقت الذي كان برفقتها ابنها إياد الذي يعمل في قناة MTV مجيبًا عن طبيعة عمله، ومدى قيام والدته بمساعدته في العمل بالمحطة.