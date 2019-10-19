أحمد مكي يُفجع بوفاة والده بالإمارات.. ليس مصريًا وهذا أول فيديو للراحل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فُجع الفنان المصري أحمد مكي وشقيقته الفنانة إيناس وأسرتهما بوفاة والدهم الجزائري مكي بده في الإمارات، وقد سافر الثنائي إلى هناك لتوديعه ودفنه، على أن يعودا إلى القاهرة من أجل إقامة العزاء له.

وتُوفي مكي بده إثر تعرضه لنوبة صحية ألزمته العناية المركزة في أحد المستشفيات بالإمارات العربية المتحدة، عن عمر يناهز 84 عامًا، فهو من مواليد عام 1935 في مدينة وادي سوف الجزائرية.

وكتبت إيناس بعد وفاة والدها: الله يرحمك يا بابا ويحسن إليك ويدخلك فسيح جناته، ويستقبلك برحمته وكرمه والا يستقبلك بعدله، يا رحمن يا رحيم،، انا لله و انا اليه راجعون... أسألكم الدعاء لوالدي / مكي بده.. ربنا يرحمه و يحسن اليه و يستقبله برحمته و كرمه".

كما نشر الفنان أحمد مكي مقطع فيديو لوالده الراحل، ونعاه بكلمات تتضمّن الأدعية، كما طلب من جمهوره الدعاء لوالده.

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ونشر الفنان مقطع فيديو لوالده خلال تواجده في الإمارات وعلّق عليه :"وفاة والد الفنان أحمد مكي" اللهم ارحم والدي وادخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم نسألكم الدعاء له"، ويُعد هذا الفيديو هو الأول لوالده، خاصةً وأن أحمد لم ينشر أية صورة أو مقطع فيديو يجمعه بوالده في وقت سابق.

كما قدّم عددٌ من النجوم العزاء كان من أبرزهم زميل أحمد مكي الذي شارك معه في مسلسل "الكبير قوي" الفنان بيومي فؤاد، حيث قال الأخير:"البقاء لله يا حبيبي والد أحمد مكي توفي ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة"، ونعى الفنان أمير كرارة الراحل: "البقاء لله في وفاة والد أحمد مكي ربنا يرحمه".

وكتب الفنان أحمد السقا: "الله يرحم والدك يا مكي ويصبرك يا حبيبي"، كما كتب الفنان علي ربيع: "الله يرحم والدك يا مكي ويصبركم يارب البقاء لله"، وقدم الفنان كريم عبد العزيز العزاء قائلًا: البقاء لله في وفاة والد النجم أحمد مكي.. للفقيد الرحمة والمغفرة وللأسرة خالص العزاء.

وكان مكي بده يعمل في الإمارات العربية المتحدة، رئيسًا في قسم المطبوعات العربية بوزارة الاتصال.