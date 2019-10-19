شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إيهاب يعمل فى جهة أمنية فى فيلم "العارف.. عودة يونس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل الفنان الشاب حازم إيهاب ضمن أحداث فيلم "العارف..عودة يونس" فى إحدى الجهات الأمنية، الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد عز وأحمد فهمى ومحمود حميدة وآخرون.

وانتهى أبطال الفيلم من تصوير 3 أسابيع فى أحداث العمل، آخرها 10 أيام تم تصويرها فى بلغاريا، وجمعت بين أحمد عز وأحمد فهمى ومصطفى خاطر واللبنانية كارمن بصيبص، وتتبقى 3 أسابيع أخرى فى أحداث الفيلم، سيتم تصويرها ما بين القاهرة ودولة أخرى جار الاستقرار عليها، تمهيدا لطرحه فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020.

"العارف.. عودة يونس" من بطولة، أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتدور أحداث الفيلم حول قضية الحروب فى وقتنا المعاصر، لاسيما حرب العقول التى تتعرض لها الشعوب، وما يتعلق من سيطرة القراصنة.

وعرف الجمهور حازم إيهاب من خلال مسلسل "كأنه إمبارح"، بعد تقديمه شخصية "رامز" خصوصا المشاهد التى جمعته فى المسلسل بـشخصية "سارة" أسماء جلال، وأجادها الفنان بأداء مميز، وكذلك شخصية جمال منصور فى مسلسل "أهو ده اللى صار"، و"شريف" فى الفيلم السينمائى "شيخ جاكسون"، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى".