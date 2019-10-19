شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم نابلسى ونسمة محجوب يحييان حفلا غنائيا فى التجمع الخامس 31 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم الأردنى أدهم نابلسى حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطربة نسمة محجوب، يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر بأحد مسارح التجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقدم أدهم عددا من أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، وأبرزها "هوى الحب" و"نسخة منك"، و"شدنى غمرنى"، مشتاق، وغيرها من الأغانى المميزة التى قدمها نابلسي الفترة الماضية.

يشار إلى أن أدهم نابلسى، مغنى أردنى من أًصل فلسطينى، ولد فى الأردن عام 1993، وهو الأبن الأصغر فى عائلته، ولديه أخت وأخين أكبر منه وينتمى لعائلة فلسطينية الأصل، وشارك فى برنماج اكتشاف المواهب الغنائى " اكس فاكتور"، وانطلق بعدها نابلسى فى عالم الغناء، وقدم العددي من الاغانى الناجحة وأبرزها أغنية "هو الحب" التى تخطت 120 مليون مشاهدة على "اليوتيوب".