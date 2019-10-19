تراند اليوم : برفقة زوجها.. أنغام تنتهي من تسجيل 5 أغاني من ألبومها الجديد

انتهت المطربة أنغام خلال الأيام الماضية من تسجيل 5 أغنيات من ألبومها الجديد، حيث تواصل حاليًا عمليات البحث والاستماع لأغنيات جديدة برفقة زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي يحظى بنصيب الأسد في هذا الألبوم، وذلك لضمها إلى الألبوم، استعدادًا لاستكمال التسجيل.

ومن المقرر أن يطرح الألبوم في الأسواق مطلع العام المقبل 2020، لتأنيها الشديد في تحضيرات الألبوم الجديد لخروجه بشكل جديد ومختلف للجمهور.

واستقرت أنغام على تصوير أغنية “يا ريتك فاهمني” من ألبومها الأخير، ومن المقرر أن تتولى إخراج الكليب المخرجة إنجي جمال، استعدادًا لطرحه خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الألبوم عقب طرحه.