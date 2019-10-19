تراند اليوم : الأسود يليق بنانسي عجرم في حفلها الأخير بالرياض.. صورة

أصبح من المعلوم أن المطربة اللبنانية نانسي عجرم تفضل اللونين الأبيض والأسود، وربما هذا يفسر ظهورها للمرة الثالثة في أقل من 10 أيام باللون الأسود!

اختارت نانسي عجرم Jumpsuit باللون الأسود وخامته لامعة Sequin، أظهرها أطول قليلا، ولكن تصميمه لم يكشف عن رشاقتها المعهودة.

يعد “موسم الرياض” ضمن المواسم الترفيهية التي أطلقتها المملكة السعودية مؤخرا، وتهدف لتعزيز السياحة ‏بالبلاد وإطلاق الفعاليات المتنوعة من حيث المضمون والمحتوى، حيث بدأ الموسم في 11 أكتوبر الجاري ‏ومن المقرر أن يستمر حتى 15 ديسمبر المقبل‎.

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ويقام الموسم الترفيهي الذي يتوقع القائمون عليه استقطابه لـ20 مليون زائرا منهم 4 ملايين من سكان مدينة ‏الرياض‎