تراند اليوم : بالصور.. هؤلاء المطربين يحيون حفل زفاف نجل هاني شاكر

في واحدة من أضخم السهرات التي ضمت عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير السياسة والمجتمع، احتفل أمير الغناء العربي هاني شاكر، وحرمه نهلة، بزفاف نجلهما شريف، على نوران، كريمة اللواء هاني عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وحرمه زيزي حسني، وذلك داخل فندق فورسيزونز نايل بلازا.

كان ضمن الحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، حرم اللواء عباس كامل، المستشار سامح عبد الحكم، وحرمه السيدة منى السيسي، رائدة العمل المدني والتطوعي، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الدكتور فاروق العقدة، المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة الأسبق، المستشار مرتضى منصور، المستشار محمد حلمي قنديل، وحرمه منى كمال الشاذلي، ودكتور هيثم رزق، وحرمه، ومحمد الرشيدي، ومنصور عامر، بالاضافة الى لفيف من رجال الأمن.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن منهم حسين فهمي، سمير غانم، ليلي علوي، نبيلة عبيد، إلهام شاهين، دينا الشربيني، لطيفة، نادية الجندي، داليا البحيري، وزوجها، الموسيقار هاني مهنى، أركان فؤاد، نادية مصطفى، إيمي سالم، زينة، أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، روجينا، رجاء الجداوي، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، شريف منير وحرمه، المنتج محمد فوزي، وفاء عامر، خالد زكي، مدير التصوير محمد عز العرب، أيتن عامر، المنتج جمال العدل، الأردني عنان عوض، منتج فيلم “تصبح على خير” لتامر حسني، شيري عادل، ريهام عبد الغفور، لبلبة، نرمين الفقي، المنتج زكي عبد الحميد، وتامر عبد المنعم، منظم الحفل، بالاضافة إلى الإعلاميات مريم أمين، سهير شلبي، سهير جودة، بوسي شلبي، ريهام السهلي، سمر يسري، نهال عهدي.

أحيا الحفل الفنان عمرو دياب، الذي شاركه العروسين وأصدقائهما وصلات الغناء والرقص المتتالية طوال فقرته التي تخللها كلمة تهنئة للعروسين، وللفنان هاني شاكر وكل المدعوين.

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وتبادل الهضبة الغناء مع العروسين تارة ومع والد العريس هاني شاكر تارة أخرى، وسط هتافات وتصفيق المدعويين الذين اصطفوا أما خشبة المسرح لمشاركته الغناء.

شارك في إحياء الحفل بعض الفرق الاستعراضية العالمية والفنان الشعبي محمود الليثي، وتميزت أجواء بالفخامة والرقي والتنظيم المبهر لتامر عبد المنعم “wedding house” حيث يعد أضخم حفلات الزفاف لعام 2019 من الحضور والديكورات وتجهيزات الإضاءة والصوت والـ fire works التي أضفت المزيد من الإثارة