محمد هنيدي يحقق رقما قياسيا في موسم الرياض

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن الفنان الكوميدي محمد هنيدي، عن تحقيق مسرحية “3 أيام في الساحل” رقما قياسيا في ليلة عرضها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض، بعدما تصدرت قائمة المسرحيات الأعلى تحقيقا لإيراد يومي في تاريخ المسرح العربي للحفلة الافتتاحية.

هنيدي نشر صورة عبر حسابه بموقع تويتر تؤكد أن مسرحية “3 أيام في الساحل” حققت أعلى إيراد يومي في تاريخ المسرح العربي للحفلة الافتتاحية، وعلق قائلا: الحمد لله .. وقررنا ان شاء الله نمد اربع ايام كمان في موسم الرياض.

يذكر أن عرض “3 أيام في الساحل” أنطلق أول أمس الخميس، في ثاني عروضها بالمملكة، بعد عرضها للمرة الأولى ضمن فعاليات موسم جدة، ونفدت تذاكر العرض الأول قبل بدايته وأعرب المخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لـ “كايرو شو” عن سعادته البالغة بحجم الإقبال الذي فاق كل التوقعات حتى قبل أن تبدأ الحملات الدعائية بمدينة جدة، مشددًا على أن هذا ليس بغريب علي الجمهور السعودي الذواق والعاشق للفن الجيد بصفة عامة والموهوب محمد هنيدي فارس الكوميديا بصفة خاصة.

وأكد مخرج ومنتج المسرحية، أنَّ حجم الاحتفاء بالعمل في المملكة سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي من خلال هيئة الترفيه؛ يعكس طبيعة علاقات الأخوة المحبة المعتادة بين الشعبين المصري والسعودي.

مسرحية “3 أيام في الساحل” إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.