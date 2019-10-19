- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــــرد: بعد تفاعل النجوم اللبنانيين والعرب على الأوضاع المعيشية في لبنان، شارك أولاد فارس الغناء العربي عاصي الحلّاني، ماريتا ودانا والوليد الحلاني من جهتهما في الاحتجاجات.
وكان كل من ماريتا والوليد في طليعة حلقة الدّبكة على أغنية والدهما ” بيكفي إنّك لبناني”.
وفي التفاصيل، فقد نشرت دانا الحلاني عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لشقيقها وشقيقتها وهما يحملان العلم اللبناني وسط الحضور وعلّقت قائلة: “أجل!! أتمنى لو كنتُ معكما أنا أيضاً! لبنان ينتفض!”.
كانت هذه تفاصيل خبر ماريتا والوليد الحلاني مع المحتجّين وفي طليعة حلقة الدّبكة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.