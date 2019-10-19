ماريتا والوليد الحلاني مع المحتجّين وفي طليعة حلقة الدّبكة!

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد تفاعل النجوم اللبنانيين والعرب على الأوضاع المعيشية في لبنان، شارك أولاد فارس الغناء العربي عاصي الحلّاني، ماريتا ودانا والوليد الحلاني من جهتهما في الاحتجاجات.

وكان كل من ماريتا والوليد في طليعة حلقة الدّبكة على أغنية والدهما ” بيكفي إنّك لبناني”.

وفي التفاصيل، فقد نشرت دانا الحلاني عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لشقيقها وشقيقتها وهما يحملان العلم اللبناني وسط الحضور وعلّقت قائلة: “أجل!! أتمنى لو كنتُ معكما أنا أيضاً! لبنان ينتفض!”.