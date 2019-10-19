شكرا لقرائتكم خبر عن "رحلة سعيدة" على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. السبت والان مع تفاصيل الخبر
العرض إنتاج شعبة المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسى، البطولة للفنانين محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، أحمد حسني، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسى، مدير المسرح الحديث الفنان القدير أشرف طلبة، المشرف على شعبة المواجهة والتجوال الفنان محمد الشرقاوى.
"رحلة سعيدة" ديكور وملابس وليد جابر، موسيقى محمد شحاته، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، مخرج منفذ ابراهيم أحمد، مساعدو الإخراج محمد عوض وشهد صلاح.
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