شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى قواد وتاجر مخدرات فى مسلسل "مملكة إبليس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان محمود الليثى ضمن أحداث مسلسل "مملكة إبليس" شخصية قواد وتاجر مخدرات، الذى يشارك فى بطولته كل من الفنانة غادة عادل ورانيا يوسف وصبرى فواز وآخرون، وهو العمل الذى يراهن عليه الليثى، حيث يقدمه بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".
مسلسل "مملكة إبليس" تدور أحداثه فى إطار شعبى، حيث تجمع "الحارة الشعبية" جميع الممثلين وقصص حياتهم التى تكشف عن أمور شخصية وحياتية فى المجتمع، ويشرك فى بطولته غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصى، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، نانسى صلاح، أسماء جلال، تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.
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