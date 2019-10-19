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شكرا لقرائتكم خبر عن "لي لي" ابنة مى سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة مى سليم على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها "لى لى" التى أتمت عامها الثامن مؤخراً، وذلك بعدما نشرت عدة صور من عيد ميلادها عبر حسابها على موقع إنستجرام.
لى لى ظهرت خلال حفل عيد ميلادها وهى ترتدى فستانا أبيض أمام التورتة التى تضمنت أكثر من صورة مختلفة لها عليها.
على جانب آخر تقوم مى سليم تقوم حاليًا بتصوير مشاهدها فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم إياد نصار، وإدوارد، وإنجى المقدم، وداليا مصطفى، وإنتاج شركة سينرجي.
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