شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة ومصطفى قمر ضيفا قصر السينما بسبب "جنة الشياطين" و"فين قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف قصر السينما غدا الأحد 20/10/2019 الفنانة الكبيرة لبلبة، ضمن برنامج نجم وندوة، إذ سيتم عرض فيلم جنة الشياطين، إخراج أسامة فوزى، ويدير الندوة الفنان تامر عبد المنعم، وذلك فى تمام الثامنة مساء.

كما يستضيف قصر السينما النجم مصطفى قمر الأحد الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٩ فى تمام الساعة الثامنة مساء ضمن نادى نجم وندوة ويعقب الندوة عرض أخر أفلامه فين قلبى.

من ناحية أخرى اتفق "عبد المنعم" مدير قصر السينما مع النجم الكبير سمير صبرى على إقامة ناد شهرى بقصر السينما بعنوان "نادى التاريخ والذكريات مع سمير صبرى" يناقش أعمال كبار السينمائين وعرض أهم أفلامهم، وسوف يبدأ النادى يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر 2019 فى تمام الثامنة مساء بمقر القصر، وسيكون موضوع الندوة عن المخرج الراحل نادر جلال ويتم عرض فيلم "جحيم تحت الأرض".