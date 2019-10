شكرا لقرائتكم خبر عن نعومى هاريس تلعب شخصية Shriek أمام توم هاردى فى Venom 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة العالمية نعومى هاريس إلى استوديهات عالم مارفل، للعب شخصية Villain Shriek أمام الممثل العالمى توم هاردى فى الجزء الثانى من فيلم Venom المقرر عرضه العام المقبل فى دور العرض السينمائى.

وبحسب صحيفة فاريتى، فإن هاريس أنهت مفاوضاتها مع شركة سونى بشكل كبير من أجل لعب الدور الجديد للشخصية الشريرة التى ستواجه هاردى فى الجزء الجديد من الفيلم الذى عرضه العام الماضى ونجح فى حصد 855 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تنضم "شريك" مع هاريلسون فى الفيلم الجديد لمواجهة "فينوم" وتعد شخصية رومانسية شريرة ضمن شخصيات كارنينج فى عالم مارفل للكاريكاتير، وسيلعب اندى سركيس نفس دوره بالإضافة إلى تواجد ميشيل ويليامز وودي هارلسون بنفس أدوارهما.

هاريس رشحت لجائزة الأوسكار عن دورها فى فيلم Moonlight، ومن المقرر أن تعيد دورها فى فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die، وتقوم بتصوير مسلسل مشترك عبر شبكة sky و hbo بعنوان The Third Day.