"قدام مرايتها" لعمرو دياب تدخل تريند "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: عقب طرحها بساعات عبر حساب الشاعر تامر حسين، على "فيس بوك، دخلت أغنية "قدام مرايتها" للنجم عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر. وتداول جمهور عمرو دياب هاشتاج بعنوان "قدام مرايتها" ليصبح بين الأكثر تداولا على موقع تويتر خلال ساعات قليلة. يذكر أن عمرو دياب قد طرح، صباح اليوم، أغنية قدام مرايتها سادس أغنيات ألبومه أنا غير، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، بعد أن طُرحت عبر إحدى شركات الاتصالات.

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