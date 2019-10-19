بصورة رومانسية.. ياسمين رئيس تؤكد عدم انفصالها عن زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة رومانسية تجمعها بزوجها المخرج هادي الباجوري، عبر حسابها على إنستجرام.

واكتفت ياسمين بوضع قلوب على الصورة، ويأتي هذا بعد شائعات انفصال ياسمين والباجوري.

كانت الفنانة ياسمين رئيس قد أثارت جدلًا واسعًا، بين جمهورها ومتابعيها، بعد ما نشرت تغريدة "غامضة" تحدثت فيها عن الانفصال، عبر حسابها بموقع "تويتر".

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وغردت "رئيس"، قائلة: "في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدى".

ما أثار تساؤلات عدد من متابعيها عن علاقتها بزوجها المخرج هادي الباجوري.

ونفت الفنانة ياسمين رئيس الشائعات المتداولة في الساعات الماضية، حول انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري.

وكتبت رئيس تغريدة، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي أنا نفسي معرفوش ياريت الإخوة الصحفيين الأعزاء يراعوا بس إن الواحد عنده ناس وأهل. الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم. شكرًا".

