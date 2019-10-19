محمد هنيدي: استأنف تصوير "كينج سايز" بعد العودة من موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد هنيدي، إن عقب عودته من المملكة العربية السعودية، والتي يتواجد بها للمشاركة بمسرحيته "3 أيام في الساحل" ضمن فعاليات موسم الرياض، سيستعد لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "كينج سايز".

وأضاف هنيدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "توقفنا بعد تصوير عدد من المشاهد لأن الفيلم صعب ويحتاج لفترة تحضير كبيرة، لكن قريبًا سنعود للتصوير"، لافتًا إلى عدم انشغاله بأي عمل سينمائي غير "كينج سايز" الفترة الحالية.

"كينج سايز" تأليف عمر طاهر، إنتاج وليد صبري، إخراج إسلام خيري.

كان هنيدي علق خلال مؤتمر عُقد على هامش تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي، على تقديم الفنان كريم فهمي لنفس الفكرة، إذ يدور فيلم الأخير "ديدو" حول عقلة أصبع، متابعًا "واحنا شغالين عرفنا ان كريم فهمي بيعمل عقلة الأصبع بس مش نفس فكرة الفيلم بتاعنا، والفكرة متاحة للجميع، أكيد التناول والسيناريو هيكونوا مختلفين".