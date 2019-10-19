شيماء سيف تحتفل بـ"سنة أولى جواز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة شيماء سيف، على تهنئة زوجها المنتج محمد كارتر، بمناسبة عيد زواجهما الأول.

ونشرت شيماء، فيديو ضم عدة لقطات من حفل زفافها، ومقطع من مسرحية "سك على بناتك" للفنانة الراحلة سناء يونس، وهي تقول "أنا كان مالي ومال الجواز"، عبر حسابها على "إنستجرام".

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وعلقت قائلة: "سنة أولى جواز، كل سنة وأنت حبيبي وأبويا وأخويا وصاحبي، كل سنة وأنت أكبر عوض ورزق من ربنا، وربنا ميحرمنيش منك أبدًا ونعيش سوا يا رب العمر كله".

يُذكر أن شيماء سيف شاركت مؤخرًا مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في تقديم عرض فكاهي خلال موسم جدة بالمملكة العربية ‏السعودية.