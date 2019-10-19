بالفيديو| "دينا" وعمرو دياب ورقص سمير غانم.. لقطات حفل زفاف نجل هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، عددًا من فيديوهات حفل زفاف "شريف" نجل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، والذي أقيم مساء أمس الجمعة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهر الفنان عمرو دياب في أحد الفيديوهات وهو يطلب من الفنانة دينا الشربيني الصعود على المسرح أثناء غنائه، ليقوم باحتضانها، وتذهب بعد ذلك لهاني شاكر لتهنئه على زفاف نجله.

عمرو قدم خلال حفل الزفاف عدد كبير من أشهر أغانيه، منها "الليلة"، "ده لو اتساب"، "يتعلموا"، كما كشف لأول مرة عن مقطع من أغنيته الجديدة "قدام مرايتها".

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وظهر عمرو في فيديو آخر إلى جوار الفنان سمير غانم، والذي أخذ يتمايل ممسكًا بعكازه على أنغام أغنية "يتعلموا".

وشاركت المذيعة بوسي شلبي متابعي حسابها على موقع "إنستجرام"، بفيديو طويل، ظهر خلاله عمرو مهنئًا العروسين وهاني شاكر، قائلًا "ألف مبروك للعريس والعروسة وإن شاء الله حياة سعيدة، أسمع صقفة كبيرة جدا ليهم، أنا مبسوط وسعيد جدا عشان خاطر أخويا وأستاذي ونقيبنا وحبيبي أستاذ هاني شاكر".

جدير بالذكر أن الحفل شهد حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم "ليلى علوي، إلهام شاهين، لطيفة، نهال عنبر، آيتن عامر، رجاء الجداوي، نبيلة عبيد، كارول سماحة".