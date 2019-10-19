تراند اليوم : أيدوا السيسي وشجعوا المظاهرات.. اتهامات لفناني لبنان بالبؤس والنفاق...

تباينت ردود الأفعال، والتي تحوّلت إلى حالة مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب التناقض في الأراء حول تظاهرات الشعوب، والتي ظهر فيها عدد من الفنانيين البنانين في حالة من التناقض، وذلك لجمعهم بين تأييد المظاهرات في لبنان، وفي ذات التوقيت كانوا قد أيدوا الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، مهاجمين المتظاهرين في مصر ووصفهم بأنهم إخوان.

الحقوقي والمحامي جمال عيد شن هجوم على الفنان " راغب علامة"، والذي ظهر في حالة من التناقض بين تأييده للسيسي ودعمه في ذات الوقت للمتظاهرين في لبنان.

وكتب جمال عيد على حسابه في تويتر : " مين تاني غير البائس الحرباء راغب علامة ، دعم الدكتاتوريات العربية ، وادعى انه مع حقوق الشعب اللبناني؟ هل في انسان سوي ممكن يدعم الحقوق في مكان ويتواطأ عليها بمكان آخر".

يذكر أن كلا من الفنانيْن اللبنانييْن راغب علامة ووائل جسار أعلنا تأييدهما للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد الدعوة إلى التظاهر للمطالبة بإسقاط النظام في أواخر الشهر الماضي.

ونشر الفنانان مقاطع فيديو عبر صفحاتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثا فيها عن دعمهما للسيسي بالتزامن مع مظاهرات شهدها ميدان التحرير وسط القاهرة، للمرة الأولى منذ سنوات، علت فيها شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام".

بينما ندد علامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، على قناة mbc مصر، مساء الجمعة الماضية، بتدهور الحالة الاقتصادية التى وصلت إليها لبنان منذ أقل من عام عن طريق أغنيته «طار البلد».

وقال إن هناك عجز بدولته بلغ 19 مليار دولار فارق بين من نستورده ونصدره بالعام الواحد.

وفي ذات السياق سخرت الإعلامية الجزائرية أيضا من الإلامي اللبناني جورجي قرداحة قائلة :" كيف سيكون شعور كل من الإعلامي اللبناني جورج قرداحي الذي أعلن دعمه للاسد ..و السوبر ستار راغب علامة الذي أعلن دعمه للسيسي ...لو خرج أحد مشاهير العرب لدعم النظام اللبناني وهتف قائلا: كلنا معك يا ريس عون "؟





وقالت الأفندي على حسابها في تويتر : " لا تطبل لحاكم فاسد في دولة أخرى ..و تخون من يريد إسقاطه.....ثم تدعو لإسقاط الفاسد الذي يحكمك لأنك تريد أن تعيش بحرية وكرامة .. كل الشعوب تريد أن تتنفس حرية وتعيش بكرامة ".

وأضافت : " ما لا تقبله على نفسك ..لا تقبله على غيرك .. أحب لإخيك ما تحب لنفسك .. هذا هو العدل".

وكان من أغرب الأراء في ذلك التي اشتعلت بها مواقع التواصل هو تصريحات الفنانة إليسا التي ايدت بكل قوة التظاهرات في لبنان قائلة :" بعد في الواتساب ما انزادت عليه ضريبة بدل ما يوقّفو النهب والسرقة من مليار مزراب تاني. يا ويلكن من غضب الناس إذا غضبو بس للأسف صار شعبي مخدّر".

وقالت في تدوينة أخرى ":"عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنه مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة.. صار الوقت تاالناس تستعيد شوي من كرامتها".

وأضافت إليسا: "هاي أول مرة بتمنى كون بلبنان.. قلبي معكن".

العجيب أن الفنانة إليسا كانت قد امتدحت الرئيس المصري الحالي قبل سنوات ووصفته بأنه يستحق التكريم عن جدارة.





جاء هذا في تعليقها على فوز الفريق أول عبد الفتاح السيسى بلقب شخصية العام فى استفتاء مجلة "تايم" الأمريكية مؤكدة أنه يستحقه عن جدارة لافتة أن اسمه سيظل محفورا فى التاريخ وقلوب المصريين.