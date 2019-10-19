تراند اليوم : تويتر يشتعل.. أصالة تصف غضب الشعب اللبناني بـ"الخيانة الزوجية"

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب تدوينة وصفت فيها الفنانة أصالة الشعب اللبناني بأنه يشبه السيدة التي تعرف بخيانة زوجها، ولا تكشف عنها إلا في حالة الفراق.

وكتبت أصالة على حسابها في تويتر : " الشّعب عامل متل الستّ الّلي مابتطلب الإنفصال إلّا إذا شريكها خانها وبالغ ، لأنّه مين بيتمتّى المجهول وبيرحله؟ شويّة قهر وشويّة ظلم وشويّة إهمال مقبولين ، بسّ كلّ شي بيزيد عنّ حدّه ، بينقلب ضدّه، والله ينصر شعوبنا العربيّه ويحمي أهلنا أين ما ظُلموا وأين ما ثاروا #لبنان".

وعلق الكثير من رواد تويتر على تدوينة أصالة المثيرة للجدل، حيث غرد أحدهم قائلا : " كلامك متل اسمك أصيل.. عاشت اناملك مطربة الوطن العربي احكيلك شي كان عندي صديق تونسي يحكيلي هو عمرو 40سنة كان يحكيلي طول عمري ماطربني مطرب نفس مابتعمل أصالة نصري فيني يامحاسن الأصوات وصوتك فريد".

وعلقى آخر : " و مع الأسف كل شعوبنا تخانت، تقهرت و اتظلمت و بارشا مش شوية.. الله ينصر كل الشعوب العربية الي ثارت في سبيل حقوقها المشروعة و الله ينصر الحق".

وكتب أحد رواد تويتر قائلا : " نحن كنا نستغبي نفسنا نقول لأ مو صحيح، عموماً شعوبنا العربية محتاجه لتجديد وفلتره لترتقي أكثر والدنيا مو واقفه على رئيس بيروح ويجي مليون غيره،المهم نبقى أقوى وقادرين نعبر على الحزن وقادرين نرجع نحب من جديد".

يذكر أن أصالة كانت قد علقت لأول مرة على الأنباء التي ترددت خلال الأيام الأخيرة حول انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، على إثر خيانته لها مع فنانة شهيرة.

وأضافت : "هذه الأخبار ليست صحيحة، ومن يروجون لها (فاضيين)".

كما قامت بحذف كل صور زوجها ووالد ابنيها (علي، وآدم)، من على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



