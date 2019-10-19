غدًا.. لبلبة فى قصر السينما

يستضيف قصر السينما بجاردن سيتى برئاسة الفنان والإعلامى تامر عبدالمنعم الفنانة القديرة "لبلبة" فى ندوة وذلك غدًا الأحد. فى ندوة وذلك غدًا الأحد. تتناول الندوة المشوار الفنى للبلبة فى السينما والمسرح والتلفزيون. يذكر أن آخر الندوات التى أقيمت فى القصر كانت مع النجم ياسر جلال .

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