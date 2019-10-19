فيديو.. ظهور نادر لوالد أحمد مكي

نشر الفنان أحمد مكي فيديو نادر لوالده، عبرحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهر من خلاله والد الفنان أحمدمكي، والفنانة إيناس مكي، وعلق أحمد عليه قائلًا: "اللهم إرحم والدي و ادخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم نسألكم الدعاء له".
وكان والد "مكي" توفي في الساعت الأولى من صباح أمس خلال إقامته في مدينة دبي بدولة الإمارات.
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