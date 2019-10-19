أشرف عبدالباقي يوجه سؤال هام لأهل الرياض بالمملكة

وجه الفنان أشرف عبدالباقي، الدعوة لنجوم مسرح مصر على وجبة غذاء بأحد مطاعم مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وعبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا:"سؤال مهم لأهل الرياض.. أنا عازم شباب مسرح مصر على أكلة، إيه مطعم كويس بيعمل مندي".

ويستعد النجم أشرف عبدالباقي حاليًا لمشاركة في عرض مسرحية "مسرح مصر"، ضمن فعاليات موسم الرياض التابع لهيئة الترفيه بالسعودية.

ويشارك الفنان أشرف عبدالباقي خلال الفترة

من 24 وحتي 27 أكتوبر الجاري برفقة نجوم فرقته "مسرح مصر"، ضمن فعاليات موسم الرياض وتعد تلك هي أول زيارة للفريق للمملكة بعد العديد من النجاحات الكبرى في مصر والعديد من الدول العربية، على مدار السبع سنوات الماضية.

فيما سيشارك عبدالباقي في ذات الموسم مرة أخرى برفقة فرقته الجديدة، والتى

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تقدم مسرحية "جريما فى المعادى"، وذلك في الفترة من 13 وحتى 16 نوفمبر المقبل، وذلك بعد نجاح كبير حققته المسرحية بمصر، والتى شاركت في شهر يوليو الماضى بموسم جدة، وحققت حينها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال عرضها.

وعروض "مسرح مصر" بطولة أشرف عبدالباقي، علي ربيع، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، ويزو، إسراء عبدالفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد أنور، محمد توب، بيشوي طاهر، أوس أوس، حمدي الميرغني، محمد عبدالرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تلفزيوني سعيد حامد.