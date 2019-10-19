إليسا: أشعر بالخجل من اللبنانيين

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على الأحداث الدائرة في لبنان عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وعبرتويتر غرّدت إليسا قائلة:"صرت بستحي من ناس بيحملوا نفس الجنسية تبعي، الجنسية اللبنانية". بيحملوا نفس الجنسية تبعي، الجنسية اللبنانية". يذكر أن الفنانة إليسا طرحت سابقًا ألبوم بعنوان Advertisements "إلى كل اللي بيحبوني"، ويضم الألبوم على 16 أغنية أبرزهم: "نفسي أقوله"، "أنا وحيدة"، "حكايات"، "مريضة اهتمام"، "بينا نعشق"، "عالمخفي"، "وحشتوني". "إلى كل اللي بيحبوني"، ويضم الألبوم على 16 أغنية أبرزهم: "نفسي أقوله"، "أنا وحيدة"، "حكايات"، "مريضة اهتمام"، "بينا نعشق"، "عالمخفي"، "وحشتوني". وحقق الألبوم نسبة مبيعات عالية، ونال إعجاب الجمهور.

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