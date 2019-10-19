طرحت "غاليديا للإنتاج الفني" فيديو كليب لأغنية المطرب الشاب أحمد حليم، حيث تحمل عنوان"فين وفين" وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وقناة"فري تي في" وباقي القنوات الفضائية.
وتعاون أحمد، في "فين وفين" مع "غاليدياللإنتاج الفني" وأبرز صناع الأغاني في مصر والوطن العربي، حيث كتب كلماتها الشاعر هشام صادق، و قام بتلحينها الملحن محمد النادي، وتوزيع وميكس يحيي يوسف، وماستر أمير محروس، ومنتج فني حسين أمين، مدير تصوير رامي عادل، والفيديو كليب من إخراج تامر سليم.
يذكر أن آخر أعمال أحمد، فيديو كليب لأغنية "حبيت وخلاص" من إخراج تامر سليم، وإنتاج "غاليديا للإنتاج الفني" والأغنية من كلمات علاء سليمان، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم، ماستر أمير محروس.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حليم يطرح "فين وفين" بالتعاون مع أمير محروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.