أحمد حليم يطرح "فين وفين" بالتعاون مع أمير محروس

طرحت "غاليديا للإنتاج الفني" فيديو كليب لأغنية المطرب الشاب أحمد حليم، حيث تحمل عنوان"فين وفين" وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وقناة"فري تي في" وباقي القنوات الفضائية.

وتعاون أحمد، في "فين وفين" مع "غاليديا

للإنتاج الفني" وأبرز صناع الأغاني في مصر والوطن العربي، حيث كتب كلماتها الشاعر هشام صادق، و قام بتلحينها الملحن محمد النادي، وتوزيع وميكس يحيي يوسف، وماستر أمير محروس، ومنتج فني حسين أمين، مدير تصوير رامي عادل، والفيديو كليب من إخراج تامر سليم.

يذكر أن آخر أعمال أحمد، فيديو كليب لأغنية "حبيت وخلاص" من إخراج تامر سليم، وإنتاج "غاليديا للإنتاج الفني" والأغنية من كلمات علاء سليمان، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم، ماستر أمير محروس.