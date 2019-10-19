فيديو.. عمرو دياب يطرح أغنية "متغير"

طرح النجم عمرو دياب أحدث أغانيه بعنوان "متغير"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وأغنية "متغير"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع رامي سمير، وهي ضمن ألبوم "أنا غير". وألحان وليد سعد، وتوزيع رامي سمير، وهي ضمن ألبوم "أنا غير". Advertisements ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لطرح ألبوم "أنا غير"، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويضم الألبوم باقة مميزة من أغانيه، ومن ضمنها: "تحيرك"، "يوم تلات"، "بحبه"، "أنا بشتاق"، "بعد عشرة".

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