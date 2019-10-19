الاثنين.. مراكز الإبداع تستضيف ورش "المسرح الجامعي"

يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية عددا من الورش الفنية المتخصصة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية لملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي تبدأ في العاشرة صباح الأثنين الموافق21 أكتوبر.
تقام الفعاليات في عدد من مراكز الإبداع التابعة للصندوق، هى: مركز الإبداع الفنيبساحة الأوبرا، سينما الهناجر ومركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة.
يشرف علي الورش مجموعة من أهم المدربين الدوليين في مختلف فنون المسرح، حيث تقام بمركز الإبداع الفني ورشة بعنوان: الرقص المعاصرللمدير الفني لكوريا لفن المسرح “Hong sunmi” ، من 21 إلي 24 أكتوبر وبسينما مركز الهناجر تقدم ورشة بعنوان : كتابة العمل المسرحي لأستاذة النقد الإدبي بأكاديمية الفنون "د.سامية حبيب" من 21 إلي 25 أكتوبر أما مركز طلعت حرب الثقافي، فيستضيف ورشة فنية لذوي القدرات الخاصة من تدريب الفنانة الهولندية.
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