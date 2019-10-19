نيكول سابا نجحت في التمثيل والغناء قبل وبعد زواجها من يوسف الخال.. ولن تكرر هذه التجربة!

ميرنا وليد - بيروت - ​نيكول سابا​إسم لمع في العالم العربي في مجال التمثيل والغناء وعرض الأزياء، إستطاعت أن تحجز لنفسها مكانة كبيرة في قلب الجمهور، الذي بات ينتظر أعمالها التمثيلية والغنائية.

هي من الفنانات اللواتي أثبتن أنفسهن وإستطعن أن يوفّقن بين التمثيل والغناء، وأن ينجحن في المجالين رغم أنها تزوّجت من رجل مشهور أيضاً وهو الممثل اللبناني ​يوسف الخال​.

بداية مشوارها الفني

ولدتنيكول سابايوم 26 حزيران/يونيو عام 1974 في مدينة بيروت، وتخصصت في مجال علم النفس في الجامعة اللبنانية التي تخرجت منها. لديها شقيقة وحيدة إسمها نادين وتميزت علاقتهما بالارتباط الوثيق التي تخلو من الغيرة والحسد، خصوصاً أنهما بدأتا سوياً في مجال عرض الأزياء، لكن الأبواب فتحت بشكل أكبر لنيكول سابا لتصبح اليوم نجمة عربية.

في عام 1997 شاركت نيكول سابا في فيديو كليبين، الأول مع ​هشام عباس​ والثاني مع ​حميد الشاعري​. وفي عام 1998 إختارها الموسيقي ​غسان الرحباني​ لتشارك في فرقة "​فور كاتس​" بعد إنسحاب رولا بهنام فإنضمت نيكول سابا الى أسرة هذه الفرقة، التي كانت شهيرة جداً في تلك الفترة. وقدّمت نيكول سابا معها ألبومين، وهما "تيك تيك" عام 1998، وألبوم "ليل نهار" عام 2000.

وفي عام 2004 بدأت نيكول سابا مشوارها الفني المنفرد، بإصدار ألبوم خاص بها حمل إسم "يا شاغلني"، وهي أغنية ضمن الألبوم وصوّرتها على طريقة الفيديو كليب وحازت رواجاً كبيراً.

دخولها عالم التمثيل من بابه الواسع

دخلتنيكول سابامجال التمثيل من بابه العريض، وهي فرصة عرفتنيكول ساباكيف تستغلها لصالحها. فالبداية كانت مع الممثل المصري ​عادل إمام​، الذي شاهد صورتها على غلاف إحدى المجلات، ورأى أن ملامحها تتناسب مع الشخصية المطلوبة في أعماله الجديدة، فلعبتنيكول سابادور فتاة دنماركية.

هذا الدور كان الإنطلاقة الواسعة لنيكول في العالم العربي، خصوصاً في مصر، وقد أصبحت من الفنانات اللبنانيات الأكثر شهرة في مصر.



حياتها العاطفية وزواجها منيوسف الخال

في عام 2011 أشيع خبر مفاده أن الممثل المصري ​ياسر جلال​ طلب يدها، وإنتشر الخبر بشكل كبير جداً، ليتضح بعدها أنها كانت مجرد لقطات من مسلسل "نور مريم"، الذي شاركت نيكول سابا في بطولته.

وإرتبطتنيكول سابابعلاقة حب طويلة مع الممثل يوسف الخال، وهو من أشهر الممثلين اللبنانيين لكنهما إنفصلا لست سنوات من عام 2002 إلى عام 2008 لأسباب مجهولة. لكن الفراق لم ينه حبهما، إذ عادا من جديد الى بعضهما وقررا أن يرتبطا بشكل رسمي، بعد علاقة إستمرت عشر سنوات.

تزوجا في عام 2011 في الكنيسة، وتحول زفافهما الى حديث العالم العربي وتحول هذا الثنائي الشهير الى "​براد بيت​ و​أنجلينا جولي​ العالم العربي". وفي عام 2013، رزقا بإبنتهما الأولى والوحيدة حتى الآن وأسمياهانيكول.

نيكول سابانجمة "​الهيبة​" وتبدع

في رمضان عام 2018 شاركتنيكول سابافي مسلسل "الهيبة" كبطلة العمل، الى جانب الممثل السوري ​تيم حسن​، ورغم أن البعض كان ينتظر أن تفشل سابا في إثبات نفسها في الجزء الثاني من المسلسل، لكنها وضعت حداً للأقاويل وإستطاعت أن تتميز بدور جريء وقوي فأقنعتنا بـ"هيبتها"، وأبعدت المقارنات القديمة عنها، وأثنى العديد من النقّاد على أدائها البارز في الدراما اللبنانية - السورية، بعد أن أبدعت في الدراما المصرية.

Advertisements

نيكول ساباتتحول الى عروس ​هاني البحيري​ للمرة الثانية

ختمتنيكول ساباعرض الأزياء الخاص بمصمم الأزياء هاني البحيري، وإرتدت فستان الزفاف للمرة الثانية، إلا أن سعر هذا الفستان خيالي وتحول الى مادة دسمة في الاعلام المرئي والمكتوب، وبلغ سعره 180 مليون جنيه بسبب المجوهرات التي يضمها، وقد تم تأمين حراسة مشددة له خلال العرض.

نيكول سابا تتعرض لأزمة صحية

في حزيران/يونيو عام 2019، نشرتنيكول سابامقطع فيديو كشفت من خلاله عن تعرضها لأزمة صحية، وظهرت وهي تشير الى رقبتها، الا انها لم تكشف اية تفاصيل اخرى، هذه الوعكة الصحية لم تكن خطيرة وعادت الى نشاطها الفني وتحسنت حياتها.

لن تعيد تجربة القبلة!

في عام 2003 أثارتنيكول ساباالجدل بمشهد القبلة ضمن فيلم "التجربة الدانماركية"، الا انها أكدت في احد اللقاءات التلفزيونية انها لن تعيد هذه التجربة، لأن زوجها يوسف الخال يغار عليها وهي تحترم وجوده وعلاقتهما وزواجهما.

ترفض دخول ابنتها مجال الفن

في احد اللقاءات التلفزيونية قالتنيكول ساباإن إبنتها تشبهها كثيراً من ناحية الموهبة، كما أنها تشبه والدها في الكثير من النواحي، وهي تشجعها على الرسم والعزف إلا أن الفن صعب وهذه نصيحتها لها، وهي ضد دخولها عالم الفن لانه صعب، ولا تريد أن تعاني مثلما هي عانت.