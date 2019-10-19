وسام حنا: لو كنت بموقع المسؤولية "بزتهم كلهم بالحبوس"

ميرنا وليد - بيروت - هو ملك جمال سابق ومقدم برامج وممثل من الصف الأول، يتطلع دوماً للتألق وتقديم أجمل الأعمال التي تضيف له ولمسيرته، مؤخراً يشارك في مسلسل "​بردانة أنا​" ويجسد فيه دور العدالة، كما يستعد لتقديم مسلسل عربي "سوري-لبناني" في الفترة المقبلة.

إنه الممثل ​وسام حنا​ الذي إلتقيناه على هامش حضوره مسرحية الممثلة اللبنانية ​رولا حمادة​ "رسالة الى آن فرانك" وكان لنا معه اللقاء الآتي.

هل لديك شغف بالعمل في المسرح؟

بكل تأكيد نعم، المسرح حلم كل ممثل، التلفزيون مغرٍ جداً بالنسبة للممثل، لكن إن لن يمر الممثل على المسرح في مسيرته الفنية "بيكون بعده منه ممثل".

كيف تصف أصداء "بردانة أنا"؟

أنا كنت أتوقع له النجاح، لكن النجاح جاء بشكل أكبر مما كنا نتوقع.

العمل يحكي عن التعنيف ضد المرأة، ما هي رسالتك اليوم من خلاله؟

أنا في المسلسل سعيد جداً لأني أجسد فيه دور العدالة والحق، دور أحبه الجمهور وسوف "يعلّم".

لو أنت اليوم بمكان مسؤولية في الدولة، بماذا تحكم على الرجال الذين يعنفون نساءهم؟

"بزتهم كلهم بالحبوس"، أنا ضد الإعدام.

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ماذا بعد "بردانة أنا"؟

أشارك في بطولة مسلسل "سوري - لبناني" بعنوان "سرّ" إلى جانب الممثل السوري ​بسام كوسا​ والممثلين اللبنانيين ​باسم مغنية​ و​داليدا خليل​ و​فادي ابراهيم​، من اخراج ​مروان بركات​، وهو مؤلف من 60 حلقة.

ماذا تقول لملك جمال لبنان كونك حصدت اللقب سابقاً؟

لم أتابع هذا الموضوع.

إنطلقت في تقديم البرامج من خلال تلفزيون المستقبل، واليوم المحطة أقفلت أبوابها، ماذا يقول وسام حنا؟

أنا حزين بسبب ما حصل، لكن بنفس الوقت أعلم جيداً أن حلم رفيق الحريري لم يمت، وسينطلق هذا الحلم من مكان جديد.

كممثلين لبنانيين شباب تم إتهامكم في الموسم الرمضاني بأنه لا يمكنكم أن تكونوا نجوم مسلسل عربي مشترك مثل قصي خولي وتيم حسن، ما ردك؟

ليس بالضرورة أن يكون هذا الكلام صحيح، نحن نتواجد في أعمال عربية مهمة، والدليل على كلامي أنني وقعت في الفترة الماضية على عمل عربي أعمل عليه، وأقوم بدور البطولة فيه.