ميرنا وليد - بيروت - يواصل الفنان المصري ​خالد سليم​ تصوير دوره في مسلسل "بلا دليل" والذي يتقاسم بطولته أمام التونسية درة، وقد علم موقع الخليج 365 بأن المخرجة منال الصيفي حاولت الإستعانة بدوبلير اثناء تصوير أحد مشاهد المطاردة في طريق العين السخنة، إلا ان خالد سليم أصر على تنفيذ المشهد بنفسه واعتبر أن ذلك نوع من المصداقية في الشخصية التي يقدمها، وايضاً لكى يؤكد على مهاراته في مشاهد الأكشن وموهبته في التمثيل.

المسلسل يشارك في بطولته درة ونيكولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال ومن اخراج منال الصيفي.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- لهذا السبب يرفض خالد سليم الاستعانة بدوبلير في "بلا دليل"خاص الفن- هذا ما تفكر به ياسمين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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