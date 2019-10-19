ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الممثلة ​ياسمين صبري​ مشغولة في الوقت الحالي بالبحث عن مشروع خاص تشارك فيه بعيدا عن التمثيل، وذلك بعد نصيحة اصدقاءها والمقربين لها ، وهو ما تركز عليه خلال هذه الفترة خاصة أنها لم تستقر بعد على العمل الدرامي الجديد الذي تخوض به دراما 2020 .

من جهة أخرى فياسمين حاليا مشغولة بالبحث عن سيناريو سينمائي لتخوض أول بطولة مطلقة لها في السينما خلال الفترة المقبلة، بعد أن شاركت في عدد من الأفلام بطولة مشتركة ولكنها ترغب في أن تثبت خطواتها نحو النجومية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هذا ما تفكر به ياسمين صبري بعيدا عن التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.