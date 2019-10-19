خاص- "الفن" يكشف سرّ رقصة ناصيف زيتون التي رقصتها هيفا وهبي

ميرنا وليد - بيروت - في فترة زمنية متقاربة اطلق الفنان نادر الأتات فيديو له تحت هاشتاغ #wentartek_dance_challeng لأغنيته الاخيرة "ونطرتك"، الذي صوره في إحدى محطات الوقود، ثم نشر الفنان ​ناصيف زيتون​فيديو له وهو يرقص داخل الستوديو على أغنيته "سلمي" ، التي طرحها من ألبومه مع تعليق: "جاهزين لتحدي #سلمي على TikTok؟ شاركوا فيديو رقصة سلمي على حسابكم على TikTok مع هاشتاغ #سلمي، راح أختار أفضل ١٠ فيديوهات وأشاركها على حسابي".

وردا على الاتهام "بالتقليد البعيد كل البعد عن ناصيف زيتون والذي اصبح قدوة للفنانين الجدد" تحدث مدرب الرقص شارل مكريس الذي دربهما على الرقصتين عن الموضوع وقال: "تحدث معي نادر وطلب مني التعاون وكنا قد اشتغلنا اغنية قلبي عاليمين من قبل، انا الفكرة قدمتها للفنانة ​هيفا وهبي​ بالعام 2006 باغنية الواوا وقتها المخرج لم يعرض الحركة بالكليب لذلك لم تنتشر ، وانا نزلتها عندي على السوشيل ميديا ، لو المخرج وقتها مررها بالكليب لكانت اصبحت رقصتها بشهرة مكارينا، وحين طلب مني نادر التحدي بالرقص احببت الاغنية وتمرنا وشاهدت نادر على المسرح كيف يتحرك فقررت ان استوحي منه وركبت الخطوات واعطيتهم له وللراقصين، بعد ان اصدر الكليب طلبت منه ان نصورها على محطة البنزين فصورتها ، بالنسبة لناصيف اتصلت بي ادارة اعماله، وقالوا لي نريد رقصة التحدي للاغنية الجديدة وهذا قبل ان تصدر رقصة نادر او حتى ان نصورها. صودف انهما طلبا مني التحدي بالفترة نفسها، فجاء ناصيف لي وب 40 دقيقة بطأنا الحركة نوعا ما كي تصبح اسهل للناس لان اغنيته سريعة ، ناصيف تمرن معي فقط مرة واحدة والمرة الثانية صورناها فهو شاطر جدا بالرقص . رقصة نادر مختلفة كليا عن رقصة ناصيف والاثنين نجحا بها.