تراند اليوم : الدبوسة والمهلبية بتظهر بعد قطع فستان حليمة بولند.. فيديو

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بعد نشرها لفيديو كشفت من خلاله عن تمزق فستانها مؤخرًا.

أعربت حليمة خلال الفيديو عن حزنها الشديد لما تعرضت له، قبل بدء الحفل الذي تشارك في تقديمه، موضحة أنها بعدما انتهت من تصفيف شعرها ووضع المكياج، حاولت ارتداء الفستان لكنه تمزق أثناء ذلك، ولم يعد لديها وقت لتخييطه من جديد. لكن سخر الجمهور من طريقة المذيعة في الحديث خلال الفيديو، معتبرين إياها تتحدث بـ”دلع غير لائق”، إن جاز التعبير.

يُذكر أنه في الفترة الأخيرة أصبحت الإعلامية الكويتية حليمة بولند تثير الجدل من خلال صورها الخاصة التي تشارك بها جمهورها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت لانتقادات عديدة بسببها.