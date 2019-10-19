دنيا بطمة توضح حقيقة منعها من دخول المغرب

كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 06:55 مساءً - خرجت الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” ببث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لترد على الشائعات التي ترددت حولها مؤخرا عن منع دخولها من بلدها المغرب .

وظهرت دنيا بطمة في البث المباشر من داخل منزلها ونفت هذا الأمر بشكل نهائي ودعت إلى ضرورة عدم ترويج الأخبار والشائعات الغير صحيحة .

فقالت : ” نشفق على بعض المواقع التي تنشر هذه الاكاذيب رغم انها لم تكن موجودة معي ” .

وأكدت دنيا على أن الجميع يرى بأنها تسافر وتعود الى المغرب ولا يتعدى الامر أكثر من كونه إشاعات .

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وأضافت : ” ما ينشره هؤلاء من اكاذيب يضيع مصداقيتهم عند القراء لذلك ابحثوا عن موضوع اخر غير دنيا بطمة ” .