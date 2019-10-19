لجنة الحج تدرس إلغاء شرط المحرم لمنح تاشيرات العمرة للنساء من كل الأعمار

كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 06:55 مساءً - كشف ” مروان شعبان ” رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عن 11 قرارا وتوصية تم التوصل والاتفاق عليها في الاجتماع الذي تم بين اللجنة وبين وزير الحج والعمرة الدكتور ” محمد بنتن ” ونائبه وعدد من المستثمرين في قطاع الحج والعمرة .

وأشار مروان شعبان إلى أبرز القرارات التي تم الاتفاق عليها وهي طلب الموافقة على إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات لأداء العمرة بغض النظر عن العمر .

وأن هذا الاتفاق يشمل إصدار التأشيرة السياحية للدول الـ 49 بقيمة 410 ريالات شاملة التأمين الصحي وإقرار العقود الالكترونية وإعفاء المعتمر البري من حجز النقل عند طلب التأشيرة .

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كما أشاد شعبان بدور شركات العمرة في النجاحات التي يشهدها قطاع الحج والعمرة .

وتأتي تلك القرارات ضمن رؤية 2030 والعمل على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن واتباع الأنظمة والضوابط المنظمة للعمل .