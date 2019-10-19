كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 06:55 مساءً - كشف ” مروان شعبان ” رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عن 11 قرارا وتوصية تم التوصل والاتفاق عليها في الاجتماع الذي تم بين اللجنة وبين وزير الحج والعمرة الدكتور ” محمد بنتن ” ونائبه وعدد من المستثمرين في قطاع الحج والعمرة .
وأشار مروان شعبان إلى أبرز القرارات التي تم الاتفاق عليها وهي طلب الموافقة على إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات لأداء العمرة بغض النظر عن العمر .
وأن هذا الاتفاق يشمل إصدار التأشيرة السياحية للدول الـ 49 بقيمة 410 ريالات شاملة التأمين الصحي وإقرار العقود الالكترونية وإعفاء المعتمر البري من حجز النقل عند طلب التأشيرة .
كما أشاد شعبان بدور شركات العمرة في النجاحات التي يشهدها قطاع الحج والعمرة .
وتأتي تلك القرارات ضمن رؤية 2030 والعمل على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن واتباع الأنظمة والضوابط المنظمة للعمل .
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الحج تدرس إلغاء شرط المحرم لمنح تاشيرات العمرة للنساء من كل الأعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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