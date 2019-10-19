أحلام تدعم اللبنانيين: “كلنا معاكم”

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد تفاعلها في الأيام الماضية مع أزمة الحرائق البيئية الّتي شهدها لبنان، عبّرت النجمة الإماراتية أحلام من جديد عن تضامنها مع الشعب اللبناني ودعمها هذه المرّة للاحتجاجات التي يقودها رفضًا للأوضاع الإقتصادية والمعيشية في لبنان وللمطالبة بإسقاط السلطة الحاكمة.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على تويتر صورة للعلم اللبناني مع يدين متشابكتين وعلّقت قائلة: “كلنا معاكم، لبنان ينتفض”.

ومن المعروف عن أحلام محبّتها الكبيرة لبلد الأرز، وهو ما تكرّره دائمًا في لقاءاتها الإعلامية، حيث سبق وصرّحت أنها تعرفت على زوجها بطل الراليات مبارك الهاجري في لبنان وأمضت شهر عسلها في ربوع هذا البلد.