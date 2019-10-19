“الجوكر”.. نصف مليار دولار في 12 يومًا

متابعة بتجــــــــــــرد: يبدو ان “الجوكر”، الفيلم المثير للجدل في كل أنحاء العالم، بعد عروض متواصلة وتحقيق أرباح خيالية غير مسبوقة، يتجه نحو كسر الرقم القياسي في الأرباح، فقد وصلت إيراداته الى 560 مليون دولار حول العالم خلال 12 يوماً، إلى جانب الأصداء الجماهيرية العالمية الواسعة، التي صنعت منه فيلم الموسم السينمائي في العالم، والأكثر دموية وعنفا، وهو مصنف للكبار، والذي أصبح حديث “السوشيال ميديا” في شتى بقاع الأرض.

إيرادات مليارية

في المشهد العالمي وخلال الأسبوعين الأولين من عرضه على شاشات السينما العالمية، استطاع فيلم “الجوكر” تحقيق المزيد من الإيرادات التي ترتفع بشكل كبير يوميا، متخطية نصف مليار دولار أميركي، حيث وصلت إيراداته الى 560 مليونا و928 ألف دولار.

تكلفة كبيرة

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بلغت تكلفة إنتاج فيلم “الجوكر” ميزانية كبيرة فاقت الـ55 مليون دولار أميركي، وهو مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، وتتناول قصته رجلا يعيش في مدينة جوثام، والذي يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية “الجوكر” الدموية، وهو من بطولة عدد كبير من أشهر نجوم هوليوود: خواكين فينيكس، وروبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين وغيرهم.

“خواكين”: فقدت وزني

يقول بطل العمل خواكين فينيكس، متحدثًا عن معاناته أثناء الاستعداد للعب دور البطولة في الفيلم، انه امتنع عن تناول الكثير من الأطعمة ليفقد وزنه من أجل دور آرثر فليك “الجوكر”، مشيرًا إلى أن ذلك أجبره على عدم الخروج مع أصدقائه طوال فترة التصوير لأنه كان يرغب في الابتعاد عن الأكل والشرب حتى لا يتأثر نظامه الغذائى قبل الفيلم.

وذكر فينيكس أنه تدرب على حركاته الراقصة مع مصمم حركات، إلى جانب انه يعتبر نفسه راقصا بارعا منذ شبابه، لافتا إلى أنه استمتع كثيرًا في فترة التصوير على الرغم من صعوبة الدور الذي قدمه.