“عائلة أدامز” يتصدر شباك التذاكر الأميركية

متابعة بتجــــــــــــرد: حقق فيلم الأنيمشن The Addams Family “عائلة ادامز” نجاحا ساحقا عقب عرضه في دور العرض بالولايات المتحدة الاميركية فقط، حيث بلغت إيراداته 30.3 مليون دولار.
وأعلنت شركة Universal Pictures العالمية على حسابها الرسمي بالإنستغرام، وهي المعنية بتوزيع فيلم The Addams Family، أن من المقرر عرض الفيلم في العديد من دول العالم بعد شهر واحد من عرضه في أميركا، وأنها تتوقع ان ترتفع حصيلة إيرادات الفيلم الى 33 مليون دور مع نهاية الأسبوع الحالي، خصوصا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
فيلم الأنيمشن “عائلة ادامز” ثلاثي الابعاد هو نسخة جديدة من سلسلة تشارلز أدامز من الرسوم الكاريكاتيرية، حول عائلة تقوم بعمل الكثير من التصرفات الغريبة المرعبة، ولكن في إطار كوميدي، والفيلم بطولة صوتية لكل من تشارليز ثيرون، فين وولفارد، كلوي غريس موريتز، بوم كليمينتيف، ميكي ماديسون، أوسكار إسحاق، كاترين اوهارا، أليسون جاني، ايمي جارسيا، نيك كرول، ماجي ويلر، بيت ميدلر وسنوب دوج، ومن إخراج غريج تيرنان، وكونراد فيرنون، وتأليف مات ليبرمان، تشارلز أدامز، باميلا بيتلر والموسيقى مايكل دانا، جيف دانا.
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