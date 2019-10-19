كيفانش تاتلتينوغ يرد على أخبار انفصاله عن زوجته

متابعة بتجـــــــــــرد: عادت شائعة انفصال النجم التركي كيفانش تاتلتينوغ عن زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر للتداول مؤخرًا.

وبالرغم من سفر ديزر برفقة زوجها من أجل علاج كلبه “مارس” المُصاب بورم خبيث في الدماغ، إلا أن الشائعة انتشرت بقوة في اليومين الماضيين، مما دفع تاتلتينوغ للخروج بتوضيح ينفي من خلاله جميع هذه الأخبار، حيث أكد أن هذه الشائعات لم تعد تزعجه لكنها تضايق زوجته.

ويتواجد كيفانش تاتلتينوغ وزوجته حاليًا في أميركا من أجل علاج كلبهما، وكشفت بعض الصحف التركية أن تاتلتينوغ سيدفع ما يُقارب الـ 50 ألف دولار من أجل رحلة العلاج هذه.