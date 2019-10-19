بعد اعتدائه على اللبنانيين.. نيكول سابا تردّ على نجيب ساويرس

متابعة بتجـــــــــــرد: ردّت النجمة اللبنانية نيكول سابا بأسلوب شديد اللهجة على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي اعتدى على الشعب اللبناني وعلّق باستخفاف على المظاهرات التي يشنّها منذ يومين احتجاجًا على الإنتهاكات المتكررة لحقوقهم.

وردّت نيكول على تغريدة ساويرس التي بدأها بكلمة “نكتة” وجاء فيها: “قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن”.

وكتبت نيكول في ردّها: “والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو! نكتك بايخة”.

تجدر الإشارة إلى أن نيكول سابا اعتذرت عن عدم إحياء حفل جامعة العلوم والتكنولوجيا في المنيا، نظرًا للاحتجاجات التي يشهدها لبنان بسبب تردي الأوضاع المعيشية.