"ويكيبيديا" يعتبرُ دينا الشربيني زوجةً لعمرو دياب.. فهل يعترفان بزواجهما قريبًا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت العلاقة الغامضة التي تربط النجمين المصريين عمرو دياب ودينا الشربيني، حفيظة الآلاف بل الملايين من مُحبي دياب في العالم العربي، خاصةً في ظل الظهور المتكرّر لهما سويًا في جميع المناسبات وبحضور أبنائه أيضًا.

العلاقة التي تجمع بين دياب والشربيني لم تتوقف عند حدّ تواجدهما معًا في الحفلات أو المناسبات العامة والاحتفال بأعياد الميلاد، إنما وصلت إلى حد استضافتهما لبعض الفنانين مثل رجاء الجداوي في منزل خاص بهما.

وأضاف موقع "ويكيبيديا" الموسوعة الحرة، اسم دينا الشربيني ضمن زوجات عمرو دياب، في المرتبة الثالثة بعد شيرين رضا وزينة عاشور، في ظل عدم إعلان رسمي حتى الآن من كلا الطرفين حول طبيعة تلك العلاقة التي تجمعهما.

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الجميع يتساءلون عن أسباب رفض عمرو دياب الإعلان عن طبيعة علاقته بدينا الشربيني وسط أفعال تتم بينهما تؤكّد زواجهما، والعديد ينتظر إجابةً عن سؤال واحد فقط، هل يعترفان بزواجهما قريبًا؟.

وكان النجم عمرو دياب قدَّم الشربيني منذ عام إلى الجمهور، قائلًا: "هي ممثلة جامدة أوي بس بتتكسف من المسرح، وعشان هي موجودة بس هغني برج الحوت".

جديرٌ بالذكر أن رجل الأعمال كريم النجار، كان قد أثار الشكوك بشأن زواج عمرو دياب من دينا الشربيني بشكل رسمي بعد نشره صورةً له تجمعه مع "دينا" وعلّق عليها قائلًا: "هذه امرأة جميلة لديها ابتسامة مشرقة، ببساطة مذهلة.. بارك الله فيكِ وبارك الله لك عمرو.. قد يكون لديكما العديد من الأيام الرائعة المباركة معًا".