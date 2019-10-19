شكرا لقرائتكم خبر عن روضة عبد الله: تعلمت الكثير من عضويتى بلجنة تحكيم أيام قرطاج الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة التونسية روضة عبد الله لليوم السابع إن مشاركتها فى عضوية لجنة تحكيم مهرجان أيام قرطاج الموسيقية كانت تجربة مميزة جدا بالنسبة لها وتعلمت منها الكثير، ولذلك فهى تشكر إدارة أيام قرطاج الموسيقية متمثلة فى مدير المهرجان الموسيقى عماد العليبى.

وأضافت المطربة التونسية: لقد استمتعت بأشكال مختلفة من الموسيقى واكتشفت حب التوانسة وتعطشهم الكبير بتراثهم الموسيقى وحضورهم الطاغى فى كل العروض التى قدمت فى المهرجان وأتمنى أن تتكرر تلك الفكرة فى الدورات اللاحقة.

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يذكر أن الفنانة روضة عبد الله قدمت مؤخرا أولى حفلاتها بالقاهرة وأهدت أغنية من تراث كوكب الشرق أم كلثوم وهى "ألف ليلة وليلة" للجمهور المصرى فى حفلها الذى أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



روضة عبد الله عضو لجنة تحكيم

يذكر أن الفنانة روضة عبد الله تتنوع تجاربها الموسيقية وتتوزع على عديد من الأنماط الغنائية، حيث كانت لها مشاركات فى عديد من المهرجانات فى تونس وخارجها، فقد غنّت فى افتتاح الدورة 47 لمهرجان قرطاج الدولى، وشاركت أيضا فى تظاهرة "dialogamong civilisation" وغنت فى أول عيد للثورة التونسية وفى الدورة 48 لمهرجان قرطاج الدولى، كما شاركت فى عدة تظاهرات ثقافية مع الفرقة الوطنية التونسية بقيادة محمد الأسود، وغنت على مسرح مهرجان الحمامات الدولى ضمن عرض "نساء مبدعات" احتفالا بعيد المرأة مع أستاذها زهير قوجة، كما تُوّج عرضها "أسرار" سنة 2016 بجائزة أفضل عرض موسيقى تونسى، فى إطار المسابقة الرسميّة لأيام قرطاج الموسيقيّة فى دورتها الثالثة.

كما تم تقديم هذا المشروع الفنى فى الدورة 52 لمهرجان قرطاج الدولى بفضاء سان سيبريان، وفى اختتام ليالى العبدلية وبعده مهرجانات وتظاهرات ثقافية تونسية.