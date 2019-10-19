شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الرسمى لفيلم "حبيب" قبل عرضه بأيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الجهة المنتجة لفيلم "حبيب" البوستر الرسمى للفيلم المقرر عرضه لأول مرة عالميًا ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لمهرجان قرطاج السينمائى بتونس، الذى تبدأ فعالياته من يوم السبت 26 أكتوبر حتى السبت 2 نوفمبر المقبل ، بطولة سيد رجب، سلوى محمد على، على صبحى، من تأليف وإخراج شادى فؤاد.

وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق فى أواخر الستينيات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعى بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته تظهر العديد من الصراعات النفسية التى يخوضها حبيب.

ويضم المهرجان 170 فيلما تم اختيارها من بين 674 فيلما، ويشارك فى المهرجان أكثر من 40 دولة من مختلف القارات، ويتنافس في المسابقات الرسمية 44 فيلما، منهم 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و12 فيلما في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، بالإضافة إلى 8 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.