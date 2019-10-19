شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام وينتهى أبطال "حواديت الشانزليزيه" من التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك أبطال مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار وإنجى المقدم على الانتهاء من تصوير المسلسل، إذ يتبقى 5 أيام فقط وينتهى صناعه من التصوير بشكل كامل، فى حين أن مخرج العمل يواصل إجراء عمليات المونتاج والمكساج للحقات الأولى من المسلسل الذى يقوم على إنتاجه شركة سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة .

وتدرو أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه" فى إطار الغموض والإثارة، إذ يعتمد المسلسل على أحداث مشوقة منذ انطلاق عرض الحلقة الأولى، حيث تبدأ الشركة المنتجة فى الترويج للمسلسل خلال الفترة المقبلة، نظرا لضخامة العمل وديكوراته والحقبة الزمنية التي يتناولها فى الأحداث.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.