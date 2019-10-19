تراند اليوم : التهامي يهاجم “الجماعات الظلامية” بعد الاعتداء عليه: تشوه صورتنا

طالب الشيخ محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين بضبط الأداء داخل الموالد الكبرى، وعدم السماح بأي انتهاكات تحدث وتؤثر على صورة الموالد، وذلك بعد واقعة الاعتادء عليه خلال إحياء إحدى الليالي الصوفية، مشيراً إلى أنَّ تلك الاحتفالات الكبري تنقل صورة مصر وصورة التصوف والصوفية، والتي تحاول جماعات ظلامية تشويهها، عبر استخدام الدين لتحقيق أهدافها.

وأوضح التهامي “الجماعات الظلامية” تحارب التصوف لأنَّه طريق التخلص من ظلامها، مشيداً بجهود مشايخ الطرق الصوفية في تنقية المنهج الصوفي من أي شوائب تلحق به كذلك جهودهم في نشر الوسطية الإسلامية.

وتابع أنَّ واقعة “سيدي أحمد البدوي” تؤكّد ضرورة ضبط الموالد ممن يتسببون في تشويه الصورة الراقية لها، كذلك منع استخدام المكبرات الخارجية في الخدمات والاقتصار على مكبرات الصوت داخل “خيم الخدمات”.

“التهامي”: يجب منع استخدام المكبرات الخارجية في الخدمات والاقتصار على المكبرات داخل الخيم

وأكّد نقيب المنشدين أنَّه يكن احترامًا كبيرًا لمشايخ الصوفية والدروايش أبناء الطريق، مطالباً إياهم بالعمل على تحسين صورة الموالد خاصة أنَّ الجمهور الذي يحضر لها ليس من أبناء الصوفية فقط، بل هناك شخصيات من الخارج تحضر لتستمع للإنشاد الديني والروحانيات التي تملأ المولد.

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وحول واقعة الإعتداء، أوضح التهامي: “دول شوية بلطجية اتصوروا وهيتجابوا وسيتم محاسبتهم”، مشيدأً بالجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية لضبط العمل في الشارع وضبط الأمن داخل الموالد.

يذكر أنَّ الليلة الختامية لموالد سيدي أحمد البدوي، شهدت واقعة تعد الأولى من نوعها، حيث اقتحم مجموعة من الشباب المسرح الرئيسي الذي ينشد عليه محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين، وحاولوا الاعتداء عليه.

وروى “التهامي”، عبر صفحته الرسمية تفاصيل الواقعة، قائلا: “ما حدث من أول الحفل، شباب حاولوا إيقاع المسرح وشباب صعدوا وحاولوا الاعتداء على شخصي الفقير إلى الله وأنا في قمه استسلامي وغير مخون لولا ستر الله”، مضيفا أنه عاد لإكمال الحفل بعد اتصال اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، وإرساله مأمور القسم والضباط لمرافقته مرة أخرى للحفل، والذين حرصوا على إتمامه، مشيرا إلى أنه تفاجأ بوجود جمهور “السيد البدوي” في مكانه منتظرين عودته مرة أخرى لإحياء الحفل.