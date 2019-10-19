بعد أزمة الطيارة وكابينة القيادة .. تعويض محمد رمضان للطيار الذي تسبب بفصله

كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 05:50 مساءً - قال ” محمود رمضان ” شقيق الفنان المصري ” محمد رمضان ” ومدير أعماله في تصريحات لموقع ” فوشيا ” وموقع ” إرم نيوز ” إنه علم وهو في المغرب بتداعيات مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرا لقيادة محمد رمضان للطائرة وما حدث للكابتن طيار من إيقافه عن العمل وفصله .

فقال : ” الكابتن قيمة وقامة رجل مدرس طيران محترم ومحترف على أعلى مستوى وأعلى كفاءة وما حدث لا يستدعي كل ما حصل من قلق وكلام غريب .. وأنا في المغرب قرأت ما كتب من كلام في الصحف عن وقف الطيار وسحب رخصته مدى الحياة ” .

وتابع محمود رمضان : ” لو فعلا هذا حصل ولو شعرنا أن الرجل تضرر لو 1 % فإن محمد لن يتركه .. أكيد محمد سيعوض الطيار لأن النبي عليه السلام قال ( من أفسد شيئا فعليه إصلاحه ) ومحمد له مواقف إنسانية سابقة معروفة ” .

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يذكر أن بعد إيقاف الطيار ومساعده عن العمل وإحالتهما للتحقيق صدر قرارا بإلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء كانت إدارية أو فنية بجانب سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام .

كما جاء تعليق الفنان محمد رمضان على ذلك بأن هذا الطيار تعرض للأذى بسببه ولن يتركه وسيعوضه بشيء آخر عما تعرض له من عقوبات .

وبسؤاله عن نوعية التعويض أو المساعدة التي سيقدمها للطيار أجاب رمضان : ” تلك أشياء خاصة بيني وبين الطرف الثاني ولا يجوز أن أصرح بها .. سأسانده بالطبع لكن لا يجوز أن أعلن هذا .. فهناك أمور من الواجب أن تعلن عنها مثل بناء مستشفى إنما لا يجوز أن أعلن أنني ساندت فلان أم لا .. حتى أن أصولنا الصعيدية تمنع الإعلان عن هذا ” .